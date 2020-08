Vocalista de banda MS arremete contra Netflix por ‘Cuties’. Tras la polémica generada por Netflix con el cartel y el tráiler de la película ‘Cuties’ que usuarios consideran incita a la pedofilia e hipersexualización de menores de edad, en su cuenta de Instagram, Walo Silvas se mostró en contra de la película de Netflix, que se estrenará el próximo 9 de septiembre.

Con el hashtag #NetflixPedofilia usuarios han pedido que se cancele el estreno de la cinta en la plataforma y, a las críticas, se sumó el vocalista de la Banda MS quien subrayó que la promoción que es un ataque directo contra la infancia.

El cantante compartió una captura de pantalla de la cinta francesa en la que se muestra la sinopsis de ésta. En su mensaje el famoso puntualizó que no suele hablar de esos temas pero que le pareció muy importante.

“Hoy no me dirijo a ustedes como vocalista de Banda MS, hoy me dirijo a ustedes como Oswaldo Silvas; el ciudadano y padre de familia”, Walo Silvas.