Xavier Ortiz sufría depresión, se quitó la vida por no ver a su hijo. Autoridades correspondientes dieron a conocer que el ex integrante del grupo Garibaldi, Xavier Ortiz se quitó la vida colgándose de las escaleras.

Muchos de sus seguidores se han cuestionado lo que lo habría orillado a tomar tan radical decisión, entre las que sobresalen no poder ver a su hijo, el cual tuvo al lado de la arquitecta Carisa de León, de la cual se separó tiempo atrás.

Xavier Ortiz mediante una entrevista que se le realizó para el programa de chismes del espectáculo Ventaneando el pasado mes de abril comentó que no había podido ver a su hijo debido a que cuando se lo regresó a su madre, la pandemia del coronavirus ya aquejaba a nuestro país y sólo podía verlo por videollamada.

“Y me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo, o sea y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto, o sea Xavi no tiene teléfono está muy chiquito, tiene ocho años y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos y también están todo el tiempo ocupados, mi exsuegra también que es la doctora y está trabajando (…) y pues no lo he podido ver”, dijo Xavier Otiz para Ventaneando.