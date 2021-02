Yalitza Aparicio conducirá show televisivo previo a la ceremonia de los Globos de Oro

Estados Unidos.- Luego del escandalo que generó hace unas semanas al anunciar que viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19, Pepillo Origel volvió a dar de qué hablar, pues a través de su cuenta de Instagram compartió que de nuevo se trasladó al otro lado de la frontera para recibir la segunda dosis del tratamiento.

«Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna; me vine a poner la segunda, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado», informó el conductor a través de un video.

«De todos modos me voy a seguir cuidando, porque tenemos que seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados, de todas maneras, porque esto va a seguir”, agregó Origel en la grabación, que no rebasa el minuto de duración.

Respecto al rumor de que, tras su primer viaje por vacuna, podrían haberle quitado la visa, el conductor dijo: «Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando».

Tras compartir este video, varios usuarios de la red social le manifestaron su apoyo: «No me molesta que alguien como usted se haya puesto la vacuna, todos somos iguales», «Todos tenemos derecho a la vacuna y, por nuestra salud, debemos de buscarla si tenemos el dinero y el modo» y «Si otro país te da la oportunidad que tu país no, pues qué padre», fueron algunos comentarios que recibió el conductor.

Con información de Milenio