Yalitza Aparicio se convierte en Columnista del New York Times. La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca anunció su debut como columnista del diario The New York Times, donde busca dejar un mensaje contra del racismo en México.

Yalitza Aparicio, tras darse a conocer ante el mundo, Yalitza ha realizado diversas conferencias y proyectos con el fin de darle voz a las mujeres y pueblos indígenas.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?" https://t.co/J7JoNdDrCA — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 24, 2020

“Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?”, escribió Yalitza en su cuenta de Twitter.

En el artículo que fue titulado En México, ‘Roma’ encendió un fuego para los derechos de los trabajadores, Yalitza destaca que su papel en la película de Alfonso Cuarón le mostró le mostró “cómo el arte puede

De acuerdo con The New York Times este ensayo forma parte de una sección especial donde una docena de artistas, escritores y pensadores responde a la pregunta “¿Por qué es importante el arte?”

Una colaboración de grandes personas quienes nos muestran que el apoyo se puede expresar en diferentes idiomas. No existen barreras a la hora de ayudarnos porque todos formamos parte de este mundo.#QuédateEnCasaYa#ComunidadesIndígenas #CuidaATuComunidad pic.twitter.com/XnWV1Fuamp — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 14, 2020

“Pero cuando el director Alfonso Cuarón lanzó su película “Roma” en 2018, conmigo en el papel principal, eso fue exactamente lo que sucedió. De repente, las personas en mi país de origen, México, estaban hablando sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos en la sociedad mexicana.”,

La Actriz es tendencia a casusa de la impresión de los internautas de Twitter.