Yanet García presume ajustada minifalda y blusa transparente

México.- No cabe duda de que Osvaldo Benavides, de 41 años, atraviesa por su mejor momento, tanto en lo profesional con su éxito en la segunda temporada de la serie Monarca, como en el amor; y es que aunque en abril del año pasado se había reconciliado con su ex, Tatiana, la madre de sus hijos, nos enteramos de que por tercera vez la dejó por una compañera de trabajo, y nos referimos a Silvia Navarro, de 42, con quien protagoniza la nueva telenovela de Telemundo, La suerte de Loli. Al respecto, nos contó un amigo de ambos:

-Vemos que le está yendo muy bien a Osvaldo, profesionalmente…

“Sí, tiene mucho trabajo; actualmente vive en Miami, donde está grabando ‘La Suerte de Loli’, para Telemundo. Pero no sólo en lo profesional le va bien, también en el amor, los 40 le cayeron de maravilla”.

-Se reconcilió con Tatiana, la madre de sus dos hijos… “Sí, en abril del año pasado cuando empezó la cuarentena, decidieron darse una nueva oportunidad, pero otra vez su relación ya está por concluir, pues Osvaldo se la volvió a aplicar”.

-¿Por qué lo dices? “Porque después de estar juntos varios años, Osvaldo dejó a Tatiana en 2015 por andar con Camila Sodi, con quien protagonizó la telenovela ‘A Que No Me Dejas’. Cuando terminaron, Osvaldo le pidió otra oportunidad a Tatiana, quien se la dio, pero en 2017 anduvo con su coprotagonista de la serie ‘La Bella y las Bestias’, Esmeralda Pimentel, y el año pasado volvió con Tatiana; pero se vuelve a repetir la historia, pues ya la dejó otra vez”.

-¿Por qué lo dices? “Porque Osvaldo es muy coqueto, conquista a sus compañeras de trabajo cada que está en un proyecto, no se le va una, pues ahora anda con su nueva compañera Silvia Navarro, desde hace poco más de un mes”.

-¡Cómo crees!… “Sí, ellos se conocen desde 2009 cuando protagonizaron la obra ‘Todos Eran Mis Hijos’; a partir de ahí se hicieron amigos y en 2018 produjeron juntos la puesta ‘Donde los Mundos Colapsan’, pero no se habían visto con otros ojos, hasta ahora que se dio una convivencia diaria”.

-¿Tatiana qué le dijo a Osvaldo cuando se enteró de lo de Silvia?

“Osvaldo no se ha atrevido a decirle lo de Silvia, quiere venir a México y hablar con ella bien; mientras, le pidió un tiempo”.

-¿Cómo surgió la relación entre Osvaldo y Silvia?

“La verdad, Silvia fue la más aventada para que se diera la relación con Osvaldo; desde que ella se separó a principios de 2019, de Gerardo Casanova, el padre de su hijo, intentó salir con otras personas, incluso con mujeres como Karla Fantón y recientemente con la actriz Arantxa Servín, ya que Silvia ya se aceptó como bisexual con nosotros sus amigos”.

Foto: Web

-Entonces, ¿qué pasó con esa relación? “Pues lo intentó con Arantxa, con quien trabajó en la película ‘Se Busca Papá’; salieron un tiempo, pero no se concretó la relación, quedaron como amigas. Después vino su cambio de residencia a Miami y su reencuentro con Osvaldo parece ser que le dio ánimo para darse otra oportunidad en el amor”.

-Pero Osvaldo no iba a ser el protagonista de esta telenovela, ¿o sí?

“No, era Mark Tacher; incluso ya habían comenzado las grabaciones, pero como Silvia comenzó a tener diferencias con él, habló con los directivos de Telemundo y les pidió que lo cambiaran por Osvaldo”.

-¿Silvia pidió que fuera Osvaldo? “Sí, fue Silvia quien pidió que Osvaldo fuera su galán de la telenovela, fue muy insistente; por eso ahora que andan, está muy entusiasmada”.

-No lo han hecho público… “Lo negarán, pues la ex de él no lo sabe. Además, los dos son muy especiales y reservados para hablar de su vida, aunque ya empieza a ser evidente su relación”.

-¿Por qué lo dices? “Hace unos días se llevó a cabo en Miami una conferencia por la premier de ‘La Suerte de Loli’, y ahí se veía la gran química que tienen; Silvia no dejaba de verlo con ojos de amor y se hicieron comentarios picantes, sobre todo cuando ella le dijo: ‘Hemos hecho todo ya, y ayer más; eres el único hombre con el que he estado en todo’”.

-¿En serio?

“Sí, y él hizo una expresión con las manos, de satisfacción; después, Silvia agregó que se refería a su relación profesional, pero era evidente lo que había querido decir. Para rematar, Osvaldo dijo que había sido un desafío grabar escenas de sexo con Silvia”.

Foto: Web

-¿Osvaldo no teme que le pase lo mismo que con Esmeralda Pimentel y lo deje por otra mujer?

“Ojalá que no lo dejen otra vez por una mujer como le pasó con Esmeralda Pimentel, quien se destapó como bisexual, porque sí le pegaría mucho a Osvaldo; esa ruptura le dolió mucho, sobre todo porque no se esperaba que lo dejara por una mujer”.

-¿Quiénes saben de esta nueva relación? “Prácticamente todos los del elenco los han visto muy románticos en las grabaciones y han sido hasta sus cómplices, por ejemplo, Jacqueline Bracamontes, que hizo una participación especial; Mariana Seoane, que se ha vuelto la principal confidente de Silvia, y Rodrigo Vidal”.

-¿Crees que la relación prospere entre Osvaldo y Silvia? “Pues como te decía, Silvia está muy entusiasmada con él y ha dicho que por la pandemia, ahora quiere disfrutar más la vida y gozar el ahora sin pensar en el mañana, y para Osvaldo ha sido un descubrimiento convivir con Silvia, ya no como amiga, sino en otro sentido amoroso, y está contento. A ver qué ocurre, pero por el momento, ambos se sienten felices”, concluyó.

Con información de tvnotas