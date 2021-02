Yuri confiesa que tuvo Covid

Ciudad de México. – Luego de las declaraciones hechas por el actor Mauricio Mejía donde mencionó que salió con el productor Juan Osorio para conseguir un papel, el creador de “Mi Verdad”, se pronunció al respecto al ser cuestionado por la prensa.

«Si no lo hago con una mujer, mucho menos con un hombre. Lamento mucho que haya hecho eso, lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe. No he hablado de ese tema, no iba a tocarlo, pero ustedes siempre me hacen el favor de tener esta educación y con gusto lo contesto».

Osorio aseguró que esta tranquilo y puede dar la cara por que no ha hecho nada malo.

Foto: Internet

«Tú preocúpate cuando realmente tengas algo que temer, cuando realmente hayas hecho algo, pero cuando no has hecho nada, es estar tranquilo y dar la cara. Me conocen de toda la vida, tengo amigos de años, y saben cómo soy; podré ser geniudo, enojón, ser muy exigente, pero nunca oculto lo que hago».

El productor indicó que no tomará acción legal en contra del actor, pues asegura que es lo que este busca.

«Eso es lo que está esperando para que le vayan a preguntar. No peleemos, yo estoy encauzado ahorita a mi novela, tengo muchas ganas que le vaya muy bien, estoy trabajando, doy gracias a Dios de que estoy con salud y eso es lo que me importa».

«Pobre Mauricio, porque me da mucha pena. Yo lo apoyé actoralmente y no salí con él, fue en mi oficina. Rara vez me voy a restaurante a contratar actores, cuando no quiero que se den cuenta a quién traigo».

