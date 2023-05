Esperan más de 90 mil personas en Feria del Mango de Actopan

Veracruz, Ver.- El empresario, Anthony James, director general de Grupo Innova Veracruz, presentó este jueves en rueda de prensa, los 150 conciertos que realizarán en la entidad veracruzana durante el 2023.

«Yo creo que la marca es el principal sello de seguridad para los eventos, nosotros no cancelamos, nunca hemos cancelado, el año pasado hicimos 168 conciertos, esta es de 150 nuestra gira 2023 (…) ya hicimos 25 conciertos el día de hoy», dijo el empresario.

Grupo Innova Veracruz tiene programados conciertos en municipios como: Veracruz, Cosamaloapan, Ciudad Isla, Álamo Temapache, Actopan, Tezonapa, Ángel R. Cabada, Tres Valles, Tierra Blanca, Nautla, Martínez de la Torre, Lerdo de Tejada, Atoyac, Acayucan, Chontla, Alto Lucero, San Andrés Tuxtla, La Antigua, Ignacio de la Llave y Boca del Río.

Entre las agrupaciones que tienen en cartera y que próximamente darán shows en la entidad veracruzana están: Banda El Recodo, Edén Muñoz, El Komander, Lenin Ramírez, Codiciado, El Fantasma, Alberto Barros, Grupo Cañaveral, Matute, Mariana Seoane, Plebes del Rancho, Poder del Norte, La Arrolladora Banda El Limón, Súper Lamas, Junior Klan, Nelson Kanzela, Mike Salazar, Aleyda Núñez, Los Sebastianes, La Adictiva, Mi Banda El Mexicano, La Sonora Dinamita, Maelo Ruiz, El Bebeto, Niurka, Sonora Santanera, Merenglass, Tierra Sagrada.

«Nosotros no le damos apertura a ningún proyecto si no tenemos el respaldo económico para realizarlo. ¿Qué pasa?, que muchos empresarios que son nuevos en el tema se adentran a decir, pues yo tengo el dinero para el anticipo, pues voy a dar anticipo, y si vendo boletos que padre y pago, si no vendo boletos cancelo y recupero mi dinero», remató.