Esposa de Chiqui Yunes quiere diálogo con AMLO y con Cuitláhuac

Xalapa, Ver.– Este lunes un grupo de personas en Xalapa se manifestaron contra el uso de cohetes y pirotecnia durante estas fiestas decembrinas.

«Estamos aquí un grupo de rescatistas de animales, personas que hicimos un grupo preocupados por los peluditos, que son los que más sufren cuando está en su máximo la pirotecnia.Tratamos de hacer conciencia e no las personas, que ya no usen la pirotecnia, no nada más por los animalitos, también por las personas de la tercera edad, por los niños autistas que se ven muy muy perjudicados por esta situación. Los invitamos a que se unan para hacer conciencia» dijo Goretti Ruiz.