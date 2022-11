Esta mañana se desploma helicóptero de la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes

México.– Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hay tres detenidos por el feminicidio de la maestra de inglés Mónica Citlalli.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Mejía Berdeja apuntó que por este crimen han sido detenidos Alexis “N”, su madre María Isabel “N”, además de Jonathan “N”.

“En trabajo coordinado (…) se logró la detención detuvieron a Alexis “N” y su madre María Isabel “N”, tras cumplimentarles orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de la maestra Mónica Citlalli. De De este delito se desprenderá su presunta participación en el feminicidio, ya están ambos detenidos”, indicó “Está detenida una tercera persona, Jonathan “N”, por el delito de encubrimiento por receptación en flagrancia”, argumentó.

El subsecretario de Seguridad a nivel federal detalló que los videos muestran que la maestra ingresó a casa de su novio, Alexis “N”, pero nunca salió.

Foto: El Sol de Morelia

“Fue muy importante todo el seguimiento de videovigilancia para ubicar tiempo, modo y circunstancias de los últimos momentos de Mónica Citlalli. No hay registro que después de haber llegado al domicilio de su pareja sentimental hubiera salido”, refirió.

El pasado 9 de noviembre, el cuerpo de la maestra Mónica Citlalli Díaz Reséndiz fue localizado en la autopista México-Cuernavaca, perímetro del Pueblo de Parres, en la Alcaldía Tlalpan.

Tras la localización del cuerpo, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación por el delito de feminicidio.

De acuerdo con la cronología de los hechos, la mujer de 30 años descendió de una unidad de transporte público, conducida por un conocido de la familia, alrededor de las 17:30 h del 3 de noviembre a “unos 20 pasos” del plantel, ubicado en la colonia San Juan Alcahuacan.

El padre de la joven, José Juan Díaz, recibió mensajes desde el celular de su hija, diciéndole que una amiga le prestaría una casa en el estado de Hidalgo, y que iría a esa ubicación.

Foto: Apocaliptic

No obstante, la familia dudó por la forma en la que estaban escritos los mensajes y porque no contestaba su celular. Además, cuando salió de su casa, la víctima no llevó consigo maletas ni mochilas.

Ante esta situación, la familia se presentó ante la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) y levantó un acta por el delito de desaparición forzada

Con información de López-Dóriga Digital