Esta podría ser la última elección democrática que viva México: Indira Rosales

Boca del Río, Ver.- Esta podría ser la última elección democrática que viva México si no salimos a votar, señaló en un multitudinario cierre de campaña, la candidata de la alianza «Fuerza y Corazón por Veracruz» a la diputación local por el Distrito 16, Indira Rosales San Román.

Ante cientos desempatizantes boqueños en el fraccionamiento Las Vegas, la panista expuso que este domingo se decide el país y el Veracruz que queremos dejarle a nuestros hijos.

«El domingo no se trata de partidos políticos, se trata de nuestras familias, se trata del presente y del futuro, el domingo se trata de que país queremos dejarles, si queremos un país donde podamos caminar en paz, si queremos un país de libertades, si queremos un país democrático, si queremos un país donde podamos escoger la vida que queremos, donde vivimos, que estudiamos, que compramos, que no compramos, que no pagamos, donde trabajamos, o simplemente vivimos en base a limosnas».