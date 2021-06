Estado de Veracruz dejó de ser el número uno a nivel nacional en secuestros

Gutiérrez Zamora, Ver.- La Dirección de Seguridad Pública seguirá desplegando los tradicionales operativos para recomendar usos de cubrebocas y otras medidas preventivas para evitar posibles contagios de Covid-19.

En este sentido, el director de Seguridad Pública Municipal, David Villagómez, explicó que los oficiales se encuentran promoviendo que la sociedad en general sigan las recomendaciones sanitarias que ordena la Secretaria de Salud.

De igual manera, mencionó que se realizan patrullajes para estar vigilando que la gente cumpla con las normas sanitarias, principalmente en sitios públicos.

David Villagómez

«Lamentablemente aún hay personas que no creen en la pandemia, que no respetan las recomendaciones. No podemos obligarlos tampoco, pero si recomendarles por salud de sus semejantes cuando menos el uso de los cubrebocas».

«Estamos garantizando la seguridad de las personas, de chicos y grandes, de hombres y mujeres, ya que la prioridad de nuestro Presidente Municipal, es evitar posibles que la contagios, sobre todo de gente que viene de fuera».

El funcionario municipal, puntualizó que los elementos de la policía mantendrán estricta vigilancia permanente, por lo que hace llamado a la ciudadanía para que se cuiden y de esa forma cuidar a otros.

Por Juan Manuel Ferretiz