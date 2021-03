Estados Unidos convoca a docentes argentinos para trabajar en las escuelas

Estados Unidos. – San Francisco es la primera ciudad de Estados Unidos donde vender botellas de agua de plástico es ilegal, al menos en suelo público.

No se podrán comprar botellas de agua de menos de medio litro en lugares públicos a no ser que no haya una fuente o surtidor cercanos, ni tampoco en conciertos, ferias o eventos realizados en parques.

No se prohíbe a los negocios privados comercializar pequeñas botellas de plástico de agua, sino que se restringe la venta en eventos de más de 1.000 personas y en zonas públicas, excepto en algunos lugares como el aeropuerto.

David Chiu, presidente de la Junta de Supervisores de San Francisco, recordó que «no hace tanto tiempo que se da esta adicción por el agua embotellada». Es en la década de 1990 cuando la industria embotelladora de agua experimentó un enorme crecimiento basado en campañas de marketing y de distribución masiva, una industria que ingresa 60.000 millones de dólares en la actualidad.

Foto: Codexverde

«Esta es una ley que tiene un enfoque orientado a la reducción de los residuos plásticos», dijo Chiu. En San Francisco, Recology recoge entre 10 y 15 millones de botellas de plástico de un solo uso, y ese tipo de residuos innecesarios son los que se quieren disminuir. Los que infrinjan la nueva ley se enfrentarán a multas de hasta 1.000 dólares.

Josué Arce, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que la prohibición es «un paso más en nuestro objetivo de residuos cero», un objetivo que tiene la fecha de 2020 como meta. «Hemos tenido grandes eventos públicos durante décadas sin botellas de plástico y lo haremos bien sin ellas otra vez», dijo Arce.

La Asociación Americana de Bebidas, que incluye Coca-Cola y PepsiCo, dijo en un comunicado que la prohibición es «nada más que una solución en busca de un problema. Se trata de un intento equivocado por los supervisores de la ciudad de reducir los residuos en una ciudad llena de ávidos recicladores». Sin embargo, para David Chiu este es solo un primer paso, y según la respuesta de los ciudadanos, se llevarán a cabo otras iniciativas de reducción de residuos.

Con información de El Correo del Sol