Xalapa, Ver.– Empresarios del estado de Veracruz revelan que en el mes de marzo del 2022 se contrataron los servicios de Radio Móvil Dipsa, SA de CV (Telcel) y la empresa subcontratada Tecnologistik , misma que ha incumplido en lo estipulado en el contrato que se firmó donde en una de sus cláusulas que a la letra dice; obligaciones de la empresa: la empresa es la única responsable de la prestación continua, uniforme, regular y eficiente de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos, cumpliendo con las disposiciones establecidas en los lineamientos de calidad emitidos por el IFT (Instituto Federal de tTlecomunicaciones) y demás ordenamientos legales aplicables vigentes.

La empresa de Servicios de Asistencial Vial Acción, dedicada a la asistencia vial y traslado de mercancía, por lo cual es indispensable la localización real y actual del lugar por donde se localizan las unidades, razón por la que se procedió a contratar el servicio de geolocalización con la empresa Radio Móvil Dipsa SA de CV y/o Telcel; misma que se comprometió que el servicio de localización contratado sería continua, uniforme, regular y eficiente. Sin embargo, es todo lo contrario, lo que ha traído consigo pérdidas económicas cuantiosas, pues hay robos de mercancía y unidades y la empresa no se percata de ello pues a la hora de localizar las unidades a través del teléfono móvil y equipo de geolocalización que viene instalado dentro de las misma , simplemente no manda la señal y por ende no es posible saber en qué lugar geográficamente se localiza.

El sistema de rastreo de la empresa Powered by Tecnologistik subcontratada por Telcel es una empresa patito, ya que en lugar de brindar el servicio que ofrece en el contrato es de una pésima calidad, ya que ha generado bastantes fallas las cuales retrasan la operación y sobre todo evidencias para clientes. A continuación se detallan algunas de sus fallas:

1.- Desfase del GPS principal y el GPS móvil no posicionan de la misma manera.

2.- GPS principal: cuando una unidad se pone en movimiento tarda en actualizar su movimiento.

3.- GPS secundario instalado en la unidad no posiciona en algunas unidades, se queda como si la unidad estuviera apagada.

4.- Reporte de kilometrajes: cuando el GPS falla deja de arrojar los recorridos correctos o acorta el recorrido en el kilometraje.

5.- Reporte visual individual: cuando un GPS falla no deja obtener visualización en donde estuvo el reporte individual por unidad. Posicionamiento en diferentes lugares algunas veces posiciona fuera del mapa.

Todo esto ocasionó problemas en las unidades de transporte y se empezaron a parar por temas eléctricos, computadoras, body, arnés, ya que la instalación que realizó la empresa Tecnologistik fue pésima, además de que ocasionaron problemas muy graves en la unidades de las cuales al día de hoy están sin trabajar. Cabe destacar que la empresa Telcel ha sido ya denunciada en las diferentes instancias como Profeco por el mal servicio y calidad de sus equipos instalados, así como en la Fiscalía por fraude, ya que ofertaron un excelente servicio y equipos y resulta que la empresa patito que subcontrató Telcel “ Tecnologistik” deja mucho que desear.

Por Severo Mirón