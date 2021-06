Este año tampoco habrá Xiqueñada

Xalapa, Ver.- Con motivo de la contingencia sanitaria nuevamente fue cancelada la Xiqueñada, confirmó el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez:

«En todo lo que participa el Ayuntamiento se cancela», informó.

Lo anterior incluirá las corridas de toros, la capea y el baile en el teatro del pueblo; sin embargo, aún no se conoce si se llevarán a cabo las actividades religiosas.

Foto: Ilustrativa

Lo anterior afectará significativamente la economía en dicho municipio, reconoció el Ayuntamiento:

«Julio era el mes más fuerte en cuanto a la llegada de turistas, pero desafortunadamente nosotros no queremos que se haga ni que no se quiera apoyar, simplemente no todos están vacunados contra el coronavirus es por ello que se cancela la fiesta para evitar cualquier rebrote».

Por Héctor Juanz