Este domingo lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en varios estados del país

Coahuila.– El Partido Verde en Coahuila dio a conocer que se suma a la candidatura de Armando Guadiana, de Morena, a ocho días de las elecciones a la gubernatura de dicha entidad.

En una conferencia de prensa encabezada por Mario Delgado, líder nacional de Morena, se dio a conocer que el Verde se sumó al proyecto de Guadiana “para seguir haciendo historia”.

Delgado hizo un llamado a más integrantes del Partido Verde a sumarse a su propuesta electoral de cara a las elecciones del próximo fin de semana en la entidad.

Previamente, Rodrigo Germán Paredes Lozano, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aseguró que, en este punto de la contienda electoral por la gubernatura de Coahuila, ya no era posible la declinación de candidatos.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, el consejero presidente del IEC, indicó que la declinación sólo quedaría en el discurso político pues en ese caso, el partido político tendría que nombrar a un nuevo representante y si no lo tiene, los votos se anularían pues no habría a quién darle los votos.

“No es posible, simplemente pues quedaría en el discurso político porque en caso de operar, los votos serían nulos porque si un partido se queda sin candidato este candidato tendría la obligación de suplir el registro de una candidatura, y si no lo hiciera el partido, se quedaría sin candidato, por tanto, los votos que reciba serían nulos , funcionaría una sustitución de candidatura por parte de ese partido coalición y, en dado caso de no hacerlo, los votos recibidos pues no contarían porque no hay candidato a quién darle en este caso los votos, o asignárselos, o el gane, en caso de que obtuviera el triunfo”, advirtió.