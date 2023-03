Este domingo se prevén lluvias, vientos y bajas temperaturas en el país

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se defenderá la soberanía nacional, no solo en materia energética sino también en lo referente al territorio, los recursos, la seguridad y las decisiones del Gobierno de México.

En la conmemoración de los 85 años de la Expropiación Petrolera en la Plaza de la Constitución, dejó claro que “México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos (…); podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria”.

El mandatario hizo este pronunciamiento al recordar que en los últimos días legisladores del Partido Republicano de Estados Unidos amenazaron con proponer al congreso de su país una intervención de soldados norteamericanos al territorio si el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte no se detenía.

“Desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria”, expresó. “Ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos; ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción, no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie”, remarcó.

Ante miles de personas que atendieron a la convocatoria del presidente, él fijó su postura en una arenga: “¡Cooperación sí, sometimiento, no! ¡Intervencionismo, no! ¡Oligarquía, no! ¡Corrupción, no! ¡Clasismo, no! ¡Racismo, no! ¡Libertad, sí! ¡Democracia, sí! ¡Honestidad, sí! ¡Justicia social, sí! ¡Igualdad, sí! ¡Soberanía, sí! ¡Viva la Expropiación Petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos, de antes y de ahora, de la industria petrolera nacional! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México!”.

Con información de Noreste