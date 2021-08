Este jueves inicia el censo del Bienestar en 28 municipios afectados por Grace

Xalapa, Ver.- Disfrazados de algún personaje de ficción, jóvenes en Xalapa acudieron a recibir la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer dirigida a la población de 18 a 30 años.

Al módulo instalado en el Gimnasio Omega, Israel Esparza, de 22 años llegó con la máscara de Dalí y el overol rojo que caracteriza a los personajes de la serie española La Casa de Papel.

«Es para motivar a la banda, para que venga a vacunarse porque no quieren mucho. Hay conocidos que luego no quieren. Que vengan, que se animen y que no tengan miedo. Los jóvenes somos los que más salimos a reuniones y así. Más que nada, para cuidar a la familia, especialmente a los abuelos y niños» dijo mientras esperaba para ser vacunado.