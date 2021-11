Este jueves reunión de COPLADEMUN en Agua Fría

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la terna de candidatos para el relevo del ministro José Fernándo Franco González Salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El documento, firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, contempla a Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahif.

“Me permito presentar la terna que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, propone para ocupar la vacante, que con motivo de la conclusión del encargo del C. José Fernando Franco González Salas se genera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los: C. Bernardo Bátiz Vázquez, C. Eva Verónica de Gyvés Zárate y C. Loretta Ortiz Ahif”, detalla el oficio.