Este martes comienzan a vacunar a maestros de Veracruz

Tuxpan, Ver. – Abandonadas y en obra negra, se encuentran varias obras en el municipio, ello porque los propietarios no tienen en el recurso necesario para continuar con la obra de construcción de sus casas y es esta situación la que está dejando sin trabajo a cientos de personas que se dedican a la plomería y albañilería.



“Tenemos hambre, no tenemos apoyos, no nos ha caído ninguna chambita y tenemos familia que mantener”, es el clamor constante de los ciudadanos, quienes desesperados por la falta de trabajo piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno, apoyo alimentario y económico, en esta ocasión fueron los albañiles, quienes sentados en las escalinatas de la santa iglesia catedral claman apoyos.



Albañiles aseguran que llevan días sin trabajar, “no hemos tenido ninguna chambita”, todos los días llegan puntual a la cita, desde las 07:00 de la mañana se reúnen en las escaleras de la santa iglesia catedral en con la esperanza de que alguien pase solicitando el trabajo de albañilería, plomería, electricidad o cualquier otro tipo de trabajo.



“Llevamos varios días sin trabajar y como de costumbre, desde temprano nos reunión aquí en espera que caiga algo para poder llevar algo a la casa, mis nietos siempre esperan que llegue yo, porque saben que les llevo algún dulce, o galletas, pero ahorita ni para la comida me alcanza”.



Relatan que al no tener dinero tiene que caminar varias cuadras para llegar a las escalinatas, en espera de que el día sea mejor que el de ayer.

“Traigo solo un peso en mi bolsa, me viene caminando desde la parada del Túnel con la esperanza de que hoy caiga algo, pues la desesperación comienza a apoderarse de uno, hay deudas que pagar y son deudas que no pueden esperar, deudas como el agua, la luz, no hay dinero y nadie quiere prestar ahorita porque no hay como pagar”.



Este es sentir de toda la ciudadanía que vive al día, y que, por motivos de la pandemia, siguen sin poder trabajar.

Con información de Martha Hernández

