Este martes heladas en el norte y sierras; en el sur-sureste chubascos

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que es un “hombre de palabra” y dejó en claro que a finales del año próximo México tendrá “uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que el Gobierno Federal tiene el presupuesto suficiente para tener la atención médica, estudios, y medicamentos gratuitos.

“Todo esto: atención médica, tofos los medicamentos no solo el cuadro básico, los estudios, van a ser gratuitos. Le informo a la gente y reitero: nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho del pueblo a la salud”, agregó.