Este martes mejora el clima. Ambiente cálido ay algunos chubascos

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este domingo en Palacio Nacional la visita de dos leyendas del béisbol: Sergio Romo y Trevor Hoffman, a quienes calificó como “caballos del pitcheo”.

El mandatario compartió en sus redes sociales algunas palabras y frases exóticas más utilizadas durante el desayuno que sostuvo con los exjugadores y directivos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), como “macaneo, piedra, moña, ponchado, palomón, camaronear, la pelota, prospecto, bazuca, muelto, ampayita, cuchillo, josear, arreglar, pifia, maleta, cómo luce, tira aceite, mi sangre, le quemaron la garrocha, no es piñata, se la dejó en la mano, si así tocas no te abren ni en tu casa, esa pelota todavía no ha caído, se voló la barda, chocolate, con la carabina al hombro, la fatídica, paliza, serpentinero, lisa, recta, curva banca, fájate y otras”.

También recordó las famosas frases de integrantes de las grandes ligas; de Yogi Berra: “Esto no se acaba hasta que se acaba” y de Baby Ruth: “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”.

Por parte de los Gigantes de San Francisco participaron en el encuentro, el director ejecutivo, Larry Baer; el presidente de operaciones de béisbol, Farhan Zaidi y el vicepresidente senior, Jose Martín.

De los Padres de San Diego estuvieron el director del Fondo Operación de Portafolios Empresariales, Carlos Levy y el locutor en español, Eduardo Ortega.

La comitiva de MLB estuvo integrada por el director en Latinoamérica, Rodrigo Fernández y el vicepresidente de Estrategia Internacional, Charlie Hill. Además asistió el empresario Alfredo Harp.

Por Redacción Noreste