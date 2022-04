Este miércoles se prevé ambiente caluroso en gran parte del país y lluvias

México. – La Secretaría de Salud federal informó que, a partir de este viernes, ya no emitirá el Semáforo Epidemiológico por COVID-19.

Lo anterior fue detallado por el subsecretario de Salud federal y zar del coronavirus en México, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

«La proyección que tenemos es que todavía se va mantener en verde seguramente por un buen tiempo (…) entonces también hemos decidido que el Semáforo de riesgo ya no se emitirá, este que está vigente y termina el primero de mayo, ya no se emitirá”, explicó.

El Semáforo de Riesgo por COVID-19 estaba vigente en México desde junio de 2020.

“Cubrebocas ya no es imprescindible” El subsecretario de Salud federal afirmó que ante las nuevas condiciones del COVID-19 en el país, el uso del cubrebocas “ya no es imprescindible“, aunque dejó en claro que el Gobierno Federal jamás declaró dicha medida como obligatoria en el país.

No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad porque nunca lo declaramos, pero podemos decir en este momento ya no es imprescindible el uso de cubrebocas, en espacios cerrados sería el último elemento donde se necesita utilizar, el espacio abierto, dijimos, es aún menos necesario utilizarlo”, explicó.

“Nuestras intervenciones no van dirigidas a obligar a las personas, no queríamos fomentar actos de autoritarismo, entonces las medidas técnicamente fueron creadas para los espacios públicos y privados, no las personas”, argumentó.