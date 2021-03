Este miércoles y jueves habrá Feria de Salud a la Mujer en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Un promedio de 120 mastografías se aplicarán a igual número de mujeres de este municipio, durante la Jornada de Salud que realizará el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), este 24 y 25 de marzo en el parque Benito Juárez de esta urbe petrolera.

De acuerdo con Norma Arango Gibb, directora del IMM, dichas acciones llevan por nombre «Yo me cuido» y tienen el objetivo de beneficiar a las mujeres de esta ciudad, principalmente para quienes no cuentan con seguridad médica, o que no tienen recursos económicos para realizarse una mastografía.

Foto: Isaac Carballo Paredes

En la jornada se ofrecen de manera gratuita pruebas de VIH a personas de entre 35 y 64 años, exploración mamaria a mujeres desde los 25 años, exámenes de cuello uterino y se repartirá un promedio de 120 pases para mastografía féminas mayores de 40 años de manera gratuita.

Arango Gibb destacó que se entregarán 60 pases el día 24 y 60 más el día 25 de marzo, con ello se busca ayudar a una mayor cantidad de mujeres durante los dos días de jornada de salud, esto como parte de las acciones que el IMM emprende en esta ciudad, en apoyo a las mujeres en situación vulnerable.

Foto: Isaac Carballo Paredes

La funcionaria destacó que las ciudadanas pueden realizar sus citas al teléfono 782 826 3410, sin embargo, todas las mujeres que acudan a la pergola del parque Benito Juárez, serán atendidas de manera gratuita por el personal de salud de la Jurisdicción Sanitaria número 3.

Por Isaac Carballo Paredes