Este viernes reapareció AMLO en la ‘mañanera’ tras ausencia por Covid

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador retó este viernes a senadores de oposición que tienen tomada la tribuna en la Cámara Alta en protesta por el rechazo al nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador criticó a los legisladores por defender a “uno de estos organismos buenos para nada”.

“Ahora están en plantón en el Senado legisladores porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y de que todo era limpio cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente”, dijo.

«Qué bien que están ahí los senadores y ojalá se queden más tiempo en el Senado en plantón, que acampen ahí, para que vean lo que sienten. No van a salir como los de FRENAAA que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron porque no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben en luchar a favor del pueblo”, declaró.