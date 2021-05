Esto costó el anillo de compromiso que Nodal entregó a Belinda

México.- Carmen Campuzano ha estado en el ojo del huracán debido al estado de su nariz, y a pesar de que ha acudido con diversos especialistas ninguno había podido ayudarla.

Sin embargo, la modelo mexicana señaló que fue un cirujano mexicano quien hizo la diferencia y ahora sólo le resta una cirugía para que pueda obtener el resultado que desea.

Fue en el programa ‘Mimí Contigo’ en donde confesó que su nueva nariz se debe a que cayó en unas ‘manos mágicas’, un especialista mexicano que conoció a través de un amigo, luego de que apareciera en un programa estadounidense.

Carmen Campuzano recordó su aparición en el programa ‘Botched’ en donde los cirujanos le dijeron que no podían ayudarla con su problema.

Foto: Web

«En EU no se la quisieron rifar, era algo muy complejo… en mucho tiempo recibí ese tipo de respuestas, las primeras veces yo salía llorando de los consultorios, yo iba en estado de alerta, porque es una esperanza; entonces conozco a mis manos mágicas, José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo», señaló.

A sus 50 años de edad confesó que le agradece al médico el haberle ayudado: «Me devolvió parte de mi autoestima, porque yo vivo de esto, independientemente, somos mujeres, somos vanidosas y qué mejor que recuperarnos en todos los sentidos», mencionó.

La modelo Carmen Campuzano compartió que será en un mes cuando se someta a su última cirugía para que su nariz luzca como ella lo desea.

Con información de TVnotas