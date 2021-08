Estos cubrebocas prohibirá la SEP en el regreso a clases presenciales

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La conferencia mañanera se llevó a cabo sin la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas le bloquearon el paso en exigencia de diálogo sobre la reforma educativa y la reactivación de cajas de ahorro.

Ante la imposibilidad de ingresar al cuartel militar, el Presidente López Obrador decidió dialogar con los angustiados maestros y no estar presente en la reunión de seguridad ni en la rueda de prensa.

Ante los hechos el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, iniciaron la conferencia mañanera sin la presencia del Presidente.

El Presidente de la República a través de un video a la conferencia mañanera mandó mensaje en el cual dijo que él no puede ser rehén de nadie. Hasta el momento se han atendido a maestros y seguirá haciendo.

“En la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CNTE en Chiapas, nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolver sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie”

Dijo que él personalmente se ha reunido con dirigentes de la CNTE en varias ocasiones en Palacio Nacional y se han logrado cancelar la reforma educativa, se reinstaló a los maestros despedidos en la administración pasada, y se han garantizado sus salarios.

“Estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de educación que es a la que le corresponde ver este asunto, pero ellos dicen que no, que aquí yo mismo les resuelva el problema y si no no me dejan pasar, pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario”