Estos son los alimentos que debes evitar si sufres de colitis

Horóscopos Mhoni Vidente martes 8 de diciembre de 2020. Descubre las predicciones que este martes 8 de diciembre tiene la famosa astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente para cada uno de los 12 signos del zodiaco, lo que los astros te traerán en al amor, salud, dinero, trabajo, familia y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: SDP Noticias

Horóscopos Mhoni Vidente martes, descubre las acertadas predicciones de este día, te van a sorprender.

ARIES

«Eres una persona simpática, activa, inteligente, con buena presencia. Tienes todo lo necesario para conquistar el mundo, hazlo, Aries. Tu casilla de correos necesita una buena limpieza. Hoy puede ser el día en que borres e-mails viejos y deseches el correo basura. Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará. Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en qué invertirlo».

TAURO

«De acuerdo al Horóscopo, comenzarás a sentir que una vida tan exigida a nivel laboral, no vale la pena al darte cuenta de que ella te está pasando de largo. Deberás aprender que el amor no puede ser comprado con objetos, por más valiosos que fueran. Nada reemplaza un te quiero. Deberás atravesar momentos críticos en tu economía. Asegúrate de comenzar a ahorrar desde ahora. Prepárate, Tauro. Nunca dejes de plantearte retos a nivel personal cada vez más exigentes. Esto mantiene tu mente en continuo desarrollo y ampliación».

GÉMINIS

«Sentirás el peso de las despedidas en tu corazón durante la jornada de hoy. No temas hacer notar tu estado de ánimo, Géminis. La paciencia deberá ser parte de las virtudes de tu pareja, de otra manera los conflictos por tu trabajo no tardarán en llegar. Jornada propicia para el autodescubrimiento y replanteo de metas a corto plazo. No seas muy exigente con tus pretensiones. Deberás dejar de lado esa tendencia a intentar tener control continuo sobre cada factor en tu ambiente. No puedes controlar todo en tu vida».

CÁNCER

«Tu éxito a nivel profesional se volverá tu peor enemigo a nivel emocional. Deberás poner los puntos en claro en la relación. Desgraciadamente la vida nos da en la misma manera en la que nos quita. Intenta no pensar en ese amor dejado de lado. No subestimes a tus pares laborales. No dejes ningún detalle al azar para no brindarle oportunidades en tu contra. La vida se encarga de que cada persona tenga su merecido por sus acciones, ya sea tarde o temprano. No tomes la justicia en mano propia, Cáncer».

LEO

«Mhoni Vidente te aconseja tomar las riendas de tu vida, al menos en la jornada de hoy, o te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Muestra coraje, Leo. Existen cargas que debemos cargar de por vida, pero estas pueden hacerse más liviana si se comparten. Confía en tu pareja. Estarás con un constante nerviosismo y ansiedad durante la jornada de hoy debido a compromisos para el día lunes. No permitas que las palabras de los que te rodean te hagan sentir inferior. Todos tenemos capacidades, solo que algunas son más evidentes que otras».

Foto: Vexels

VIRGO

«La jornada se presenta tranquila, visita a un pariente o amigo que tendrá una noticia para darte. Tu pareja te reclama y está en lo cierto. Si sigues dedicando tu tiempo sólo al trabajo, puede que pronto vuelvas a la soltería. No busques hacer dinero a cualquier precio. Abusar del trabajo sólo terminará perjudicando tu salud y alejándote de los tuyos, Virgo. Los dolores de espalda no cesan y lo mejor será que visites a tu médico de cabecera. No te preocupes, es algo pasajero».

LIBRA

«Asegúrate de agotar cada recurso a tu alcance para evitar caer en discusiones más subidas de tono con vecinos molestos. Tus recientes incursiones en la soltería han dejado un mal sabor de boca. Tómate un poco de tiempo para ti, Libra No lograrás llegar a tus fechas límites a tiempo a menos que dejes de lado todo tipo de distracción que se ponga en el medio. Nunca es tarde para iniciar algún tipo de régimen o actividad que ponga a tu cuerpo en mejor estado. Aprovecha cuando se dé la oportunidad».

ESCORPIO

«Mhoni Vidente asegura que lograrás alcanzar el éxito en ciertos proyectos pese a que las probabilidades estuvieran completamente en contra. Entrarás en una etapa de autodescubrimiento a nivel emocional que mantendrá tu mente centrada en ti, habla con tu pareja, Escorpio. No te quedará más remedio que posponer cierta parte de tu trabajo para hacerlo en el hogar durante el día de mañana. La rutina constituye uno de los mayores y más silenciosos enemigos de la longevidad en la pareja. Procura mantenerte alejado de ella».

SAGITARIO

«Experimentarás retrasos continuos debido a ineficiencias en las personas a tu alrededor. Procura dejar claro tu descontento. No puedes pedir perfección si no estás dispuesto a darla en la pareja. Recuerda que uno recibe en la medida en la que da. Caerás en cuenta de que te será imposible cumplir con tus responsabilidades solo. Renuncia al orgullo y pide ayuda, Sagitario. No permitas que tus miedos afecten la forma en la que enfrentas la vida. Razónalos profundamente y lograrás controlarlos y orientarlos a tu favor».

CAPRICORNIO

«De acuerdo al Horóscopo, surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos, Capricornio. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes. Los celos hacia tu pareja no tienen razón de ser. Es hora que le des lugar a la confianza, o terminarás por arruinarlo todo. No intentes encontrar atajos para tus proyectos. A paso lento pero seguro estás llegando a la meta, no te apresures. Atraviesas por un período de confusión e indecisión. Bucea en tu interior, allí encontrarás las respuestas que necesitas para seguir».

ACUARIO

«Ciertos temas sentimentales rondarán tu mente durante toda la jornada de hoy, afectando notablemente tu desempeño laboral. Deberás elegir entre tu dedicación al trabajo y el bienestar de tu familia. Procura organizarte de mejor manera, Acuario. Jornada propicia para discutir la idea de la adquisición o cambio de inmuebles en la pareja. Mantén la mente abierta. No te apresures a formar juicios sobre aquellos que no conoces. Existen ocasiones en las que las primeras impresiones son erróneas».

PISCIS

«El Horóscopo indica que hoy alcanzarás la resignación en ciertos factores que a tu vida sentimental se refieren. No pierdas tus metas de vista. Las actitudes dicen más que las palabras. No caigas en discusiones con tu pareja, solo demuestra tu punto de vista con hechos. Lograrás grandes avances respecto de tu itinerario durante solamente la mañana. La tarde presentará momentos de tranquilidad. No te dejes llevar por los prejuicios y preconceptos, Piscis. Aprende que cada persona es única e irrepetible, y por ende imposible de catalogar de antemano».

