Estrenos de Amazon Prime para octubre de 2021

México.- Amazon Prime Video ha anunciado todos los nuevos estrenos que van a llegar a la plataforma de streaming a lo largo del mes de octubre de 2021. Como ya nos tiene acostumbrados entre los estrenos se encuentran contenidos de Amazon Original, películas y series.

Además, el próximo 6 de octubre Amazon Prime Video se une a las celebraciones con motivo del Día del Cine Español con una selección de las mejores películas que podemos encontrar en la plataforma. Desde las comedias de Amazon Original “Historias Lamentables” o “Padre no hay más que uno”, a las películas Amazon Exclusive “La casa del caracol” o “El verano que vivimos”, producciones ideales para celebrar el séptimo arte.

Novedades de Amazon Original

Estas son las nuevas películas y series que estrenará Amazon Prime Video a lo largo del mes de octubre de 2021:

1 de octubre: My name is Pauli Murray

Una mirada a la vida y las ideas de Pauli Murray, una abogada, activista y poeta negra no binaria que influyó tanto en Ruth Bader Ginsburg como en Thurgood Marshall.

15 de octubre: G.E.O. Más allá del límite

Primera serie documental que muestra desde dentro los entresijos de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo: el Grupo Especial de Operaciones. Cientos de aspirantes comienzan y solo unos pocos terminarán pasando las pruebas necesarias para convertirse en miembros del G.E.O.

15 de octubre: Sé lo que hicisteis el último verano

Primera temporada que consta de 8 capítulos. Un año después del fatídico accidente de coche que empañó su noche de graduación, un grupo de adolescentes se ven unidos por un oscuro secreto y son acechados por un brutal asesino. Mientras intentan averiguar quién les persigue, desvelan el lado oscuro de su ciudad, aparentemente perfecta, y de ellos mismos. Todo el mundo oculta algo, y descubrir el secreto equivocado podría ser mortal.

28 de octubre: El caballero verde

Una aventura de fantasía épica basada en la eterna leyenda artúrica, que relata la historia de Sir Gawain, el temerario y testarudo sobrino del Rey Arturo, que se embarca en una valiente búsqueda para enfrentarse al Caballero Verde, un desconocido gigante de piel esmeralda que pone a prueba a los hombres.

Series que llegan a Prime Video

Amazon Prime Video sigue sumando series a su catálogo. Desde series con éxito internacional hasta clásicas series españolas. Además de los estrenos del mes de octubre de 2021, también puedes ver, si no las has visto ya, las series más vistas de Amazon Prime Video.

1 de octubre: Welcome to the Blumhouse II

Una serie de cuatro thrillers inquietantes producidos conjuntamente con Blumhouse.

Bingo Hell: Una señora protege a sus vecinos de una fuerza maligna que se ha apoderado de la sala de bingo.

Black as Night: Una adolescente con muchas ganas de venganza invierte sus vacaciones de verano en luchar contra los vampiros que aterrorizan la ciudad de Nueva Orleans.

Madres: Cuando esta pareja que espera un hijo, se muda a una comunidad granjera de migrantes en la California de los 70, extraños síntomas y aterradoras visiones les empezarán a amenazar.

The Manor: Tras sufrir un pequeño derrame cerebral, Judith se ve obligada a vivir en una residencia. Pronto descubrirá que una presencia sobrenatural está haciendo daño a los residentes.

7 de octubre: Mr. Robot (T4)

Elliot, un joven brillante pero altamente inestable, ingeniero de seguridad cibernética y pirata informático, se convierte en la figura clave en un complejo juego de dominio global cuando él y sus sombríos aliados intentan acabar con la corporación corrupta para la que trabaja.

8 de octubre: Justin Bieber: Our World

Además de series y películas, en Amazon Prime Video podemos encontrar documentales de todas las temáticas. En octubre de 2021 en este género se estrena el segundo documental de Justin Bieber. Esta producción se adentra en la vida de la superestrella y en su primer concierto en tres años.

17 de octubre: Motherland: Fort Salem (T2)

Segunda temporada en la que tres brujas entrenan para convertirse en una poderosa parte del arsenal militar de los Estados Unidos.

29 de octubre: Maradona: Sueño Bendito

Serie biográfica que sigue los triunfos y desafíos del legendario futbolista, Diego Armando Maradona, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito en su país natal, Argentina, hasta su carrera como futbolista en el Barcelona y el Nápoles. Además, la serie mostrará su papel clave en la victoria de su selección nacional en el Mundial de Fútbol en México ‘86.

Nuevos estrenos de películas

1 de octubre: Silk Road: atrapado en la dark web

Ross Ulbricht, un veinteañero filosófico, crea Silk Road, una página en la web oscura que vende drogas, y el agente de narcóticos Rick Bowden se infiltra de incógnito para acabar con su negocio.

9 de octubre: Men In Black: International

Los Hombres de Negro siempre han protegido la Tierra de la escoria del universo. En esta nueva aventura, se enfrentan a su mayor amenaza hasta la fecha: un topo en su organización.

9 de octubre: Rocketman

La historia de la vida de Elton John, desde sus años como prodigio en la Royal Academy of Music, hasta los de su influyente asociación profesional con Bernie Taupin.

9 de octubre: Un hombre lobo entre nosotros

Una adaptación del videojuego en el cual los hombres lobo atacan una pequeña ciudad.

10 de octubre: AD ASTRA

El astronauta Roy McBride viaja a los confines del sistema solar en busca de su padre desaparecido y desvelar un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta.

10 de octubre: El hombre invisible

El ex de Cecilia, que la maltrataba, se suicida dejándole su fortuna. O eso le cuentan. Pronto Cecilia sabe que la acecha alguien a quien no puede ver.

22 de octubre: Infinite

Trata sobre un hombre descubre que sus alucinaciones son en realidad visiones de vidas pasadas.

