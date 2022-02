Estudiantes toman instalaciones del Tecnológico de Alvarado

Alvarado, Ver.- Decenas de estudiantes tomaron la mañana de este martes las instalaciones del Instituto Tecnológico de Alvarado, ya que solicitan la destitución del director del plantel educativo, Miguel Hernández Linares, por diversas irregularidades, entre las que destacan, aumento injustificado de cuotas escolares y falta de condiciones para desarrollar sus actividades.

Foto: Estudiantes solicitaron la destitución del director del plantel educativo, Miguel Hernández Linares, por irregularidades y aumento de cuotas escolares.

Los estudiantes señalan el camino de acceso está en pésimas condiciones muchos de ellos han sufrido diversas lesiones al transitar por ahí; sin embargo, el director del plantel educativo les menciona que a él no le interesa lo que le suceda a los jóvenes 300 metros después alrededor del plantel educativo.

Los afectados mencionan que su arrogancia ha llegado a tal grado de asegurarles, que él nunca será destituido de la institución.

Foto: Alumnos provenientes de municipios como Tlalixcoyan, Lerdo de Tejada y Alvarado se dicen afectados.

«Las instalaciones no están aptas para el regreso a clases, la primera semana no contábamos con gel antibacterial, no contábamos con Internet, no contamos con agua, no contamos con jabón para lavarnos las manos, no teníamos cañón en las aulas para presentar nuestros trabajos, y hay mucha inconformidad por la situación. Acudimos a querer hablar con él y él no nos atendió, no estaba, los administrativos, algunos, que son su gente de confianza, nos gritaron, nos alzaron la voz, y por esos motivos decidimos tomar las instalaciones del Tecnológico», declaró Jocelyn, vocera de los alumnos afectados.

Foto: (Archivo web). Estudiantes aseguran que no hay seguridad sanitaria ni equipos para poder estudiar en las instalaciones.

Los manifestantes señalan que son cerca de 2 500 alumnos los afectados, provenientes de municipios como Tlalixcoyan, Lerdo de Tejada y Alvarado; mismos que han tenido problemas para continuar en este ciclo escolar, pues el mismo director aumentó las cuotas del curso sabatino, sabiendo que es el de más interés entre los jóvenes de la región.

Foto: Estudiantes reprochan al Director del Tecnológico de Alvarado su desinterés hacia los estudiantes.

«Aquí en Alvarado la situación estudiantil está muy decadente, nos quiere quitar la sede Alvarado, ya que está institución se luchó mucho para que se quede aquí, quiere cambiarla a Medellín y eso tampoco lo podemos permitir (…) aquí en Alvarado la economía está muy mal, no todos cuentan con dinero para irse a estudiar a Veracruz, no todos cuentan con dinero para pagar una renta, apurado aquí en Alvarado hay alumnos que vienen diario, y hay alumnos que trabajan toda la semana para poder estudiar un sabatino, entonces subiéndoles los costos a los sabatinos, ¿qué hace eso?, ¿qué ocasiona?, qué los alumnos no puedan avanzar académicamente porque la situación está muy mal», asestó.

Foto: Solicitan apoyo del Gobernador del Estado.

Los alumnos exigen la destitución del director Miguel Hernández Linares, al tiempo que piden una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los encargados del Tecnológico Nacional, para lograr una solución a sus problemas académicos.

«Qué nos den una solución y no queremos a gente política, No queremos a gente que esté apadrinada por políticos, queremos a alguien que nos escuche y entienda a la juventud de Alvarado, es lo que queremos», puntualizó.

Por Alejandro Ávila

