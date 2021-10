Eugenio Derbez, figura en la lista de nominados al Oscar por CODA

Foto: Chic Magazine.

Según el informe de The Hollywood Reporter, Eugenio Derbez habría «superado expectativas» por su participación en la cinta CODA, por lo que podría obtener un Premio Óscar

El mencionado medio de comunicación, anualmente realiza la publicación de la lista preliminar de nominados, esta vez incluyó a Derbez en la categoría Mejor actor de reparto para la ceremonia que se llevará a cabo el 27 de marzo del 2022.

Scott Feinberg, un aclamado crítico de cine y responsable de la lista, confirmó además que Eugenio Derbez es uno de sus candidatos favoritos para quedarse con el galardón de la gala del próximo año.

En la lista están: Jamie Dornan, Ciará Hinds, Jon Bernthal y Kodi Smith-McPhee, por mencionar algunos.Al momento Derbez no se ha pronunciado.Cabe destacar que la lista aún no es la oficial brindada por la academia, misma que es presentada en los próximos meses.

«El hecho de que los productores y los actores no conocieran a la familia Peluche ni mi tipo de comedia hace que me vean con ojos nuevos, frescos y me dejen hacer cosas como el de CODA, con un personaje mucho más dramático”, dijo Eugenio Derbez en entrevista a M2.

