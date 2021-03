Europa plantea endurecer medidas para evitar nueva ola de Covid

Tras seis días varado el buque Ever Given ha sido ‘reflotado parcialmente’ lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.



«Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez«, indicó la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores que mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información también publicada por la firma Inchcape, que añadió que el barco «está siendo asegurado», sin dar más detalles.



Por su parte, la Autoridad del Canal de Suez, anunció en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que al amanecer de este lunes se habían iniciado «las maniobras de arrastre para reflotar el portacontenedores» con el trabajo de una decena de remolcadoras que operan desde cuatro direcciones diferentes.

¿Qué ocurrió en el Canal de Suez?

Un gigantesco portacontenedores, el «Ever Given», se quedó atascado en el canal de Suez el martes durante una tormenta de arena y desde entonces bloquea una de las vías navegables más transitadas del mundo.

El barco, de 400 metros de eslora y más de 220 mil toneladas de peso, se desvió de su trayectoria el martes. El «Ever Given» -de 59 metros de ancho y unos 60 de alto con su carga- se quedó cruzado en la parte sur del canal, cerca de la ciudad de Suez, bloqueando toda la navegación entre el Mediterráneo y el mar Rojo.

Aunque en un principio se atribuyó el incidente a los fuertes vientos combinados con una tormenta de arena, las condiciones meteorológicas no fueron la única razón del incidente, dijo el sábado el jefe de la Autoridad del Canal de Suez (SCA), el almirante Osama Rabie. «Otros errores, humanos o técnicos, también podrían haber entrado en juego», dijo en una conferencia de prensa en Suez.

