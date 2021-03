¡Evanescence está de vuelta! Lanza su nuevo material

México.– Evanescence está de regreso. El emblemático grupo de los años 90 anunció por medio de sus redes sociales que ya está disponible su nuevo material de estudio, titulado The Bitter Truth. La alineación liderada por Amy Lee había lanzado el álbum Synthesis en 2017, con nuevas versiones de sus canciones, pero era desde 2011, cuando salió su álbum homónimo, que tenían un álbum completamente nuevo; ahora, 10 años después, irrumpen la escena del rock con este nuevo LP.

«The Bitter Truth ya está disponible! Disponible ahora en el enlace de la biografía», presumieron en su cuenta oficial de Instagram.

Además, acompañaron el lanzamiento junto con el sencillo Better Without You, en un lyric video oficial, el cual puedes disfrutar a través de la plataforma YouTube. Admitieron estar trabajando en un video musical de la misma pieza.

Foto: Latinus

«¡Feliz día de lanzamiento del álbum! Mientras estamos trabajando en el video musical, mira nuestro nuevo y dulce video con la letra de Better Without You», escribieron en la red social.

El álbum ya está disponible en formatos tanto físicos como digitales. Lo puedes encontrar en plataformas digitales como iTunes Store, Spotify, Apple Music, Amazon Music o Deezer.

El material cuenta con 12 canciones, donde destacan cinco canciones que ya habíamos conocido en un EP. El tracklist del disco completo es éste:

Artifact/The Turn

Broken Pieces Shine

The Game Is Over

Yeah Right

Feeding The Dark

Wasted On You

Better Without You

Use My Voice

Take Cover

Far From Heaven

Part Of Me

Blind Belief

Con información de Milenio

