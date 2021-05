Ex alcalde Cándido Juárez Grande tiene pendiente una denuncia en la Fiscalía General de la República

Zozocolco de Hidalgo.- Habitantes de Zozocolco de Hidalgo están cansados de que algunos candidatos a ocupar la presidencia municipal los quieran sorprender, por lo que buscan que la administración la encabecen personas honesta y con valores, ya no quieren personas dañinas que únicamente quieran vivir del erario público, como es el caso del ex alcalde Cándido Juárez Grande y su esposa María de los Ángeles Luna Lara, ex presidenta del DIF Municipal, actual candidata a síndica por este municipio, ambos ya gobernaron pero debido a los malos manejos que realizaron ahora el municipio presenta un presunto desvío de recursos que data del 2013.

Foto: Ex alcalde de Zozocolco de Hidalgo, Cándido Juárez Grande.

Una sorpresa resultó para los habitantes del municipio de Zozocolco de Hidalgo que debido a la mala administración del ex alcalde Cándido Juárez Grande, el municipio presenta un presunto desvío de recursos, esto con relación a una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación, (ASF), ante la Fiscalía General de la República.

La denuncia data del año 2013, en contra del ex alcalde Cándido Juárez Grande, y desde esa fecha no ha podido responder sobre esta denuncia que se presentó por el mal manejo de los recursos públicos, han pasado ocho años y Cándido Juárez Grande no ha podido solventar sus inconsistencias en el manejo de las finanzas correspondientes al presunto desvío de recursos.

Es importante mencionar que esta denuncia está bien fundamentada, y consta la observación 13-D-30203-021341-06-002, deñ recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal, (FISM), del año 2013, de acuerdo al dictamen de la auditoría financiera y de cumplimiento 13-D-30203-1341, por probable daño patrimonial o perjuicio por más de un millón de pesos y otro por más de dos millones de pesos, por cinco obras que no beneficiaron directamente a sectores en condición de rezago.

Ante tales hechos los habitantes de este municipio reprueban que a toda costa el ex alcalde Cándido Juárez Grande, ahora bajo la sombra de su esposa María de los Angeles Luna Lara, quiera seguir viviendo de las arcas municipales, por lo que buscan que la próxima administración la encabecen rostros nuevos y con ganas de trabajar, dejando de lado a aquellas personas que ya han trabajado en las administraciones municipales.