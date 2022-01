Ex alcalde Mario Chama dejó endeudado a Teocelo con el SAT y el IPE

Xalapa, Ver.– Mario Chama Díaz dejó endeudado al Ayuntamiento de Teocelo y al concluir su administración como alcalde a finales de diciembre no dejó un solo peso en las arcas municipales, es más, en la presidencia municipal dejó el escritorio, pero sin silla, acusó el actual presidente municipal, Isac Alberto Anell Reyes.

En el caso del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), precisó que durante su administración, Mario Chama omitió actualizar los datos de los trabajadores municipales, además se detectó que los directores de área percibieron salarios muy variados, presumiéndose así supuestos beneficios a unos cuantos funcionarios.

“Me da hasta vergüenza decirlo, pero en pésimas condiciones. Los afectados no son directamente la planilla, sino el municipio de Teocelo. Hemos detenido algunas gestiones por falta de recurso. Del IPE, tuvimos una reunión con la directora general, Daniela Griego y nos dijo que muchos datos de los trabajadores no se actualizaron, si hoy alguno se quisiera pensionar, se pensionaría con el año 2017, si no hay actualización, hay un posible adeudo” dio a conocer este viernes.