Ex directora del IMM en Las Vigas fue corrida por atender violencia contra trabajadoras municipales

Xalapa, Ver.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez calificó como un desacierto el permiso a vendedores ambulantes en las inmediaciones de las pistas de hielo que se han instalado como parte del Festival Orgullo Navideño.

Argumentó que no hay piso parejo con los comercios establecidos que cumplen con varias obligaciones para mantenerse en la economía formal:

«Estamos totalmente en desacuerdo con todos los ayuntamientos, especialmente con el de Xalapa, Coatepec y de Xico porque han sido muy enfáticos en que la cuestión informal no abona a la economía, no están regularizados, no pagan impuestos, no le dan seguro social a la gente», señaló.