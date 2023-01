Ex priístas, Javier Herrera y Alberto Silva, con Adán Augusto

Veracruz, Ver.- El ex priísta, actual secretario de Organización del Partido Verde, Javier Herrera Borunda, exdiputado federal e hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, así como el ex alcalde de Tuxpan, ex diputado federal y ex dirigente estatal del PRI, Alberto Silva Ramos se reunieron a puerta cerrada con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Herrera Borunda difundió: «Hoy la Familia Verde-Veracruz nos sentimos profundamente honrados con el acompañamiento y la participación del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante los Diálogos para el Fortalecimiento Municipal y la #Agenda2030 con los ediles Verdes del estado de Veracruz. Al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, mi total agradecimiento por su honrosa presencia, tan significativa para todos nosotros.

Este acto claramente ha sido una muestra de #UnidadVerde».

La reunión se llevó a cabo en un hotel ubicado en pleno zócalo de esta ciudad, a la cual asistieron ediles del Partido Verde de todo el estado y no se permitió el acceso a los medios de comunicación, fue a puerta cerrada.

Antes de ingresar al salón del evento, Adán Augusto López señaló que se trataba de una reunión institucional para escuchar a los presidentes municipales en temas relacionados con la gobernabilidad.

Asimismo indicó que este encuentro fue parte del trabajo de acercamiento que sostiene con diversos sectores de la sociedad y no tiene ningún aspecto proselitista.

Entre los ediles estuvo la presidenta municipal de Alvarado, Lizzete Álvarez, con quién el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no mantiene buenas relaciones.

Redacción Noreste