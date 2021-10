Exsecretario de Turismo respalda posible creación de más centrales nucleoeléctricas en México

Veracruz, Veracruz.- El ex secretario de Turismo de México, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, mencionó que preferiría que México tuviera más centrales nucleoeléctricas para crear energía, y descartó de manera inmediata la obtención de la misma vía combustóleo.

Este jueves por la tarde la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, dijo en una ponencia en el World Trade Center de Boca del Río que se están sentando las bases para poder crear más centrales nucleoeléctricas en la república mexicana, tal y como la que existe en Laguna Verde en Veracruz.

“Yo he escuchado en general que sí, que lo que es la energía nuclear, pues es una energía que pudiera bien tratada y bien cuidada, ser más limpia, me parece que México también se tiene que mover hacia las energías renovables, a lo que es el viento, hacía el sol, la que sí creo que nos tenemos que ir moviendo lo más rápido posible fuera de ella, son las energías fósiles, particularmente el combustóleo, que el combustóleo es una especie como de residuo, como de desperdicio, cuando refinas el petróleo buscando gasolina, te queda un residuo que se llama combustóleo, que es bastante poco eficiente para producir electricidad y muy sucio, y ese el que todavía en México estamos utilizando para producir electricidad”, expresó el ex funcionario federal.