Ex sindicalizados del SAS marchan en el Día del Trabajo y reclaman justicia

Veracruz, Ver.- Ex trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Metropolitano, marcharon la mañana de este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo, por las calles del puerto de Veracruz donde reclamaron la traición de los partidos Morena y Verde Ecologista.

En una larga caminata desde la ex sede del SAS en la calle Colón, pasando por la avenida Salvador Díaz Mirón, y culminando el Zócalo de Veracruz; la líder, Angélica Navarrete, instó a reflexionar el voto y no volver a creer en la traición de Morena el Verde Ecologista.

«Por eso hay que reflexionar bien por quien vamos a votar, nuestras conciencias no tienen precio. Sí nos han buscado, pero nosotros no vamos a hacer nada hasta que no se haga justicia a los trabajadores y a los usuarios de los 3 municipios, y menos vamos a creer en un gobierno traidor, mentiroso, un gobierno farsante como el del alcalde de Medellín, hoy está con licencia porque el muy cínico, el muy sinvergüenza pretende ser diputado plurinominal por Medellín. Y tampoco vamos a ser cómplices de otro que Morena, trae como cree Morena que nosotros vamos a votar por esos corruptos», expuso ante sus agremiados.