Exceso de velocidad, causa del accidente de migrantes en Chiapas: FGR

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de Israel apoyará en la extradición de Tomás Zerón, exfuncionario de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y señalado por irregularidades en la investigación por el Caso Ayotzinapa.

«Quiero también aprovechar, que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona (Zerón de Lucio) a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, aseveró el mandatario mexicano en Chihuahua.