Exfuncionario José G. Riaño, despoja a su propia familia

Gutiérrez Zamora, Veracruz. – La invaluable paz, tranquilidad y solvencia económica de la que gozaba la familia Riaño Santes se vio agravada por un integrante de su propia familia: José Guadalupe Riaño Santes quien bajo una «enfermiza» sed de avaricia, mezquindad y codicia; usando viles artimañas, presunto tráfico de influencias y hasta amenazas de muerte, despojó a su señora madre y a su hermana de su patrimonio familiar.

En entrevista con éste medio de comunicación, la licenciada María Lourdes Riaño Santes denunció públicamente cómo su hermano las despojó de dos ranchos y unas accesorias comerciales. También, platicó de los atentados a los que fueron objetos por los que se vieron en la necesidad de abandonar la ciudad, la cual los vio crecer, hacer sus vidas, formar un hogar. Un hogar que tuvieron que buscar en otro lugar.

«La verdad es que nunca nos imaginamos lo que mi hermano nos haría a mi madre y a mí… Mi mamá se llama Mabel Santes Bernabé, muchas personas la conocen en Gutiérrez Zamora por su calidez humana, por ser una persona de buen vivir, luchona, trabajadora y pues a mí también mucha gente me conoce, me quieren… soy de aquí, aquí crecí», expresó María de Lourdes Riaño Santes.

La entrevista se desarrolla en un conocido restaurante de ésta ciudad. Nuestra entrevistada, aunque es una persona sonriente, vivaz, llena de energía y vida acepta tener miedo por las acusaciones ahora públicas contra su hermano José Guadalupe Riaño Santes: «Antes de continuar la plática quiero aclarar que si algo me pasa a mí, a mi mamá o a mi familia lo responsabilizó directamente a él.

«Nosotros no tenemos problemas con nadie sólo con él; quien con sus amenazas y atentados nos corrió de la ciudad, nos despojó de nuestro sustento, cambió radicalmente nuestras vidas, nos dejó en la calle como se dice literalmente y no es justo que nosotras, su madre y yo vivamos lejos de nuestra ciudad, que estemos batallando, mientras él vive a costillas nuestras».

María Lourdes manifestó que éste problema tiene alrededor de cinco años, tiempo en el cual, las autoridades judiciales no han dado un fallo, un dictamen, por lo que no duda la entrevistada que desde «el aparato de la justicia» alguien esté ayudando o «alcahueteando» a su hermano: «el juicio se inició en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla y quedó radicado bajo el expediente número 1094/16.

«En este expediente está asentada mi denuncia donde acusó a mi hermano José Guadalupe Riaño Santes de haber falsificado mi firma y la de mi señora madre Mabel Santes Bernabé para poner de una forma ventajosa todas las propiedades a su nombre y de ésta manera despojarnos de ellas, es un juicio reivindicatorio el que se está llevando a cabo y por extrañas circunstancias aún no se ha podido resolver a pesar de que nosotras tenemos las posesiones de las fincas», expresó.

Las propiedades que doña Mabel Santes Bernabé y María Lourdes Riaño Santes exigen que se les devuelvan son un rancho que se localiza en Coronado, perteneciente al municipio de Gutiérrez Zamora. Este es de 20 hectáreas de cítricos. Asimismo, otro rancho de 80 hectáreas localizado en Cruz de los Esteros, perteneciente al municipio de Tecolutla, ambas propiedades les fueron heredados en vida a María Lourdes y José Guadalupe Riaño en copropiedad.

Cabe mencionar que al fungir como Síndico municipal, José Guadalupe Riaño Santes aprovechó la ausencia de su señora madre para despojarla de su casa, para vaciarla. Según archivos periodísticos, pues fue un tema muy conocido; cuando ella regresó a demandar su propiedad e internar entrar a ella, fue sacada a la fuerza por elementos policiacos, pagados por este personaje; También de éste abuso, «el aparato de la justicia» no hizo absolutamente nada.

El señor José Guadalupe Riaño Santes tiene otra demanda, que al igual que la anterior, extrañamente se estancó o «traspapelo» y ésta tiene que ver con el atentado que cometiera contra nuestra entrevistada. El número de oficio de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz es la 013683: «En esa ocasión mi hermano intentó asesinarme… fue en Cepillo de Arenal (Comunidad de Gutiérrez Zamora), donde me correteó en su carro y me disparó en varias ocasiones, yo iba a bordo de mi carro… gracias a Dios no me paso nada».

José Guadalupe Riaño Santes es muy conocido en la región. Fue síndico del ayuntamiento de Gutiérrez Zamora y es padre de Mónica Riaño, quien en la próxima administración municipal de esta misma ciudad figura como Síndico por el partido Verde Ecologista. Ella, actualmente es la heredera del rancho de Cruz de los Esteros, mientras que su otra hija, la señorita Dolores Riaño heredó el rancho de Coronado. (A pesar de que ambas propiedades están en juicio).

Hace algunos días en medios locales de la región se informaba sobre el presunto robo que se cometiera en dos locales del Pasaje Guadalupe, donde fueron saqueados una tienda de ropa y un negocio de telefonía celular. Fue muy aparatosa ésta información porque el supuesto robo fue simultaneo, sin embargo, María Lourdes Riaño Santes aclaró: «No fue un robo, mi hermano desde hace tiempo acosa y amenaza a los renteros.

«Les dice que él es el dueño, que tienen que dejar los locales, como no hicieron caso pues esos también nos pertenecen en copropiedad, con apoyo de alguien los vació y luego mando a soldar los portones del pasaje, de esto tenemos pruebas, también exigiré que responda por este delito», agregó nuestra entrevistada.

Antes de terminar la plática, María Lourdes reiteró su miedo, temor por su familia, ya que aseveró: «Mi hermano es una persona peligrosa, espero en Dios que las autoridades nos hagan justicia, que alguien intervenga, que alguien agilice la investigación y el dictamen en la Fiscalía de Papantla, y quiero mencionar que cualquier cosa que me suceda lo responsabilizo a él, a José Guadalupe Riaño Santes; Nuestro verdugo, nuestro victimario, nuestro acosador», finalizó.

