Exigen despido de Director de Escuela Naval en Veracruz por brote de Covid

Alvarado, Ver.- “Yo no quiero que me entreguen en cenizas a mi hijo”, fueron las palabra de una madre que, preocupada, reclama el mal trato que le están dando a la enfermedad de su hijo y al menos 5 de sus compañeros, todos ellos, además del Director de la Escuela Naval, contagiados de Covid-19.

La madre, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias en contra de su hijo, dijo en entrevista que apenas este fin de semana le fue dado ibuprofeno, pero no han sido atendidos de forma adecuada para la enfermedad, además, les han pedido no decirle a sus familiares o mentir, “yo lo he visto en video llamada y está mal”, expone su madre.

Este domingo, familiares de varios alumnos contagiados, acudieron a la Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en la localidad de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, pero les fue negado el acceso o las visitas.

Foto: Web

“No es posible, yo soy su mamá, estoy indignada, lejos de darme informes sobre la salud de mi hijo me mandan a la guardia para sacarme de la institución, sólo me dijeron que los cadetes están asintomáticos y que no me pueden dar más información, eso es mentira”, dijo otra de las mamás.

Los familiares, señalan que son al menos cinco alumnos con síntomas claros de coronavirus y a los cuales les han pedido decir en sus casas que es faringitis.

En capturas de pantalla mostradas a este reportero, una cadete le dice a su novio que se encuentra enferma y ha perdido el apetito, tiene vómitos y dolor de cuerpo, pero le resalta, “no le digas a mi mamá porque se preocupa mucho”.

Es por ello que los preocupados padres, exigen sea separado del cargo el Director de la Heroica Escuela Naval Militar, Contralmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor.

Por Alejandro Ávila