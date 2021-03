Exigen justicia por jóvenes desaparecidos en Papantla

Papantla, Ver.- A cinco años de la desaparición forzada de dos jóvenes papantecos, ocurrida el pasado 19 de marzo de 2016, familiares de las víctimas se manifestaron a las afueras del palacio municipal para exigir justicia y pedir a las autoridades correspondientes se castigue con todo el peso de la ley a los ex policías municipales que participaron en la desaparición forzada de los jóvenes Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago.

La señora Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel, mencionó que la justicia se hará cuando los ex policías municipales digan donde dejaron a su hijo y a su amigo, y a quien se los entregaron, «a cinco años de la desaparición de mis hijos, aquí estoy se que lo no volveré a ver y eso me duele en el alma», expresó.

Informó que no está de acuerdo con la sentencia que le dieron a los ex policías municipales y al comisario, el juez Rubén Reyes Rodríguez les dio una sentencia mínima pero habré de apelar esta resolución para que se les castigue con más años de prisión.

Blanca Ninfa Cruz dijo que en sus declaraciones señaló que los ex policías municipales levantaron a su hijo y su amigo y se los entregaron a un tal Mario Angeles Sosa y a Paco el Lavador, «todos juzgan a mis hijos pero a los que los levantaron y mataron no los mencionan».

Así mismo el señor Humberto Morales Pérez, papá de Luis Alberto mencionó que quiere justicia para su hijo, no se sabe nada de ellos, y no descansará hasta que esclarezca la desaparición de los dos jóvenes, a los ex policías y al ex comisario, el juez les redujo la sentencia y eso es injusto.

Los padres de las víctimas dicen que habrán de seguir en la lucha para poder localizar a sus hijos, no vamos a quitar el dedo del renglón queremos justicia por nuestros hijos Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago.

Con información de Delhy Galicia.

