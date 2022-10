Exigen profesor para preescolar Vicente Guerrero

*** 30 alumnos se ven afectados, desde el inicio de este ciclo escolar no tienen docente

Delhy Galicia

Mecatlán, Veracruz

Padres de familia del prescolar, Vicente Guerrero de la comunidad de la Escalera, se manifestaron en las afueras de dicho plantel, para exigir que la Secretaría de Educación de Veracruz, les envié un profesor que les hace falta, llevan dos meses y hasta la fecha no cuentan con la matrícula completa de docentes.

En las pancartas que llevaban los padres de familia se alcanza a leer: “Queremos que den enseñanza y aprendizaje a nuestros hijos”, “llevamos dos meses sin clases”, “la educación es un derecho”, “los niños tienen derecho a la educación”.

La exigencia es que el Secretaría de Educación de Veracruz a cargo de Zenyazen Roberto Escobar García, los tome en cuenta y le envié al docente que le hace falta, desde que inicio el ciclo escolar no tienen profesor y los alumnos son los que se ven afectados.

Los padres de familia informaron que el preescolar, Vicente Guerrero, clave 30DCCO227Q, que pertenece a la jefatura de sector 11T zona escolar 711, de la Escalera, desde el 29 de agosto del presente año no cuenta con maestro, alrededor de 30 alumnos se ven afectados, por lo es urgente que envíen al docente que hace falta para evitar que los pequeñines sigan perdiendo clases

Señalando que de esta situación ya tiene conocimiento el jefe de sector de Entabladero, Nicolás Pérez González y no les ha resuelto nada, por lo que de seguir así, habrán de tomar otras medidas más extremas a fin de que les hagan caso y les autoricen un profesor lo más pronto posible.