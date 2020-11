Exintegrante de Enamorándonos es detenido por extorsión; operaba con grupo delictivo

Ciudad de México. – En la Ciudad de México se registró un total de 193 mil 819 casos acumulados de Coronavirus y 17 mil 159 defunciones.

19 hospitales se encuentran sin disponibilidad mientras que 10 tienen una media y la misma cantidad corresponde para los de disponibilidad alta.

“Hay hospitales que están ya saturados, en la Ciudad de México hay hospitales ya completamente llenos, de los Institutos Nacionales de Salud, lo mismo en otras entidades federativas, los hospitales sobre todo de gran tamaño suelen ocuparse por completo de inicio”, alertó a su vez el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina.

Foto: Getty Images

Claudia Sheinbaum, en Twitter, confirmó la tendencia: “Están aumentando contagios. Por favor. Si tienes síntomas de Covid o has estado en contacto con una persona que dio positivo a Covid, puedes realizarte una prueba de manera gratuita. Si resultas positivo aíslate, te orientamos y apoyamos”.

De acuerdo con el gobierno capitalino los que se encuentran saturados son el Hospital General Ajusco, Instituto de Nutrición y Ciencias Médicas, Hospital General Dr. Manuel Gea, el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, INER, Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Centro Médico Naval, Adolfo López Mateos, Darío Fernández Fierro, 20 de Noviembre, General de zona 1ª, José María Morelos, General Ignacio Zaragoza, Dr. Eduardo Liceaga, Central Militar, Hospital General Tacuba, General Rubén Leñero, General de Zona 27 y el Regional Primero de Octubre.

En cuanto a casos activos, se tienen 5 mil 584 siendo Álvaro Obregón la alcaldía con mayor número al tener mil 166, Cuauhtémoc (677), Tlalpan (552), Benito Juárez (444), Iztapalapa (611), Coyoacán (196), Gustavo A. Madero (497), Magdalena Contreras (111), Venustiano Carranza (300), Miguel Hidalgo (207), Iztacalco (225), Azcapotzalco (176), Tláhuac (104), Cuajimalpa (52), Xochimilco (250) y Milpa Alta (16).En este contexto, Eduardo Clark García, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), indicó que el martes se rompió el récord de realización de pruebas gratuitas del Covid con más de 10 mil en los llamados Macro-kioscos.

Sheinbaum confirmó lo anterior en su conferencia de prensa del día de ayer que en los Macro-kioscos de la capital se realizan alrededor de 10 mil pruebas diarias, con el fin de detectar portadores del virus de Covid-19.“A partir de eso se ha identificado cerca de mil personas que pudieron haber estado en riesgo por haber estado cerca de un positivo, entonces a ellos se les manda un mensaje tres o cuatro días después para que puedan realizar una prueba”, apuntó.

Foto: Aristegui Noticias

Asimismo, dio a conocer que la capital formaría parte de las pruebas de fase tres de la vacuna contra el Covid-19 elaborada por CanSino; la mandataria dijo que ésta “ya va muy avanzada”.

“La Fase 3 de la vacuna CanSino ya va muy avanzada en el Instituto Nacional de Nutrición. Hay más de 2 mil personas que ya se inscribieron como voluntarios y a partir de la siguiente semana ya inicia con los voluntarios en los centros de salud de la ciudad”, comentó.

Con el fin de evitar contagios por el virus del Covid-19, las actividades comúnmente instaladas en el Centro Histórico de la Ciudad de México se cancelan y pasarán a ser un programa de celebración virtual, el cual, se anunciará en los próximos días.

Sheinbaum, en videoconferencia comentó: “No, no va a haber pista. No, no va a haber actividades que puedan congregar a personas, no sería responsable de nuestra parte”; sin embargo, la instalación de un árbol de navidad se está contemplando.

Con información de Contra Réplica

Te puede interesar: Desde violaciones hasta electrochoques: Así son los hospitales psiquiátricos en México