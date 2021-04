Éxito en el último día de vacunación contra Covid-19 en San Rafael

Tecolutla, Ver.- El ex Alcalde y ex candidato a la diputación federal, Wenceslao Santiago Castro no se bajó de la contienda electoral, lo bajo el partido Verde Ecologista dónde milita, fuentes extraoficiales indican que sería por supuestos pendientes con el Orfis, lo que le impidió seguir en la contienda electoral.

Santiago Castro, se monstraba seguro en sus recorridos con la poca gente que lo seguía, para volver a ser Presidente Municipal, sin embargo la voz populi, se escuchaba que le tomarían todo lo que regalara, pero no votarían por el.

Anselmo Ramos Capitein, un reconocido empresario de la zona de Costa Esmeralda, sería quien tome la candidatura de la coalición «Juntos haremos historia», alianza entre los partidos políticos Morena, PT y Verde Ecologista.

Cabe mencionar que un factor importante es la falta de convocatoria que tenía Wenceslao, el cual en una cabalgata que realizó el pasado sábado 17 de abril, muy poca gente de Tecolutla asistió.

