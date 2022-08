Extraditan al ”80”, lider se la linea, a E.U

Venustiano Carranza, Pue.– Más de 10 mil litros de hidrocarburo se calcula que han sido derramados sobre la carretera Venustiano Carranza-Lázaro Cárdenas por la ruptura de un ducto de Petróleos Mexicanos, afectando 900 metros sobre dicha vía.

De acuerdo con información de la dirección municipal de Protección Civil a cargo de Joel David Alarcón Hernández, recibió el reporte de que se encontraba la fuga a cien metros de la entrada de «Agua Fría», alrededor de las 21:00 horas del sábado 20 de agosto, por lo que procedieron a cerrar esa parte de la carretera para evitar accidentes vehiculares, puesto que las indicaciones del alcalde Ernesto García Rodríguez han sido de resguardar a la población.

La ruptura se encuentra en un oleoducto de 16 pulgadas de petróleo crudo, sobre el kilómetro 20+900, dónde ya está detenido el bombeo, sin embargo, personal de ecología y saneamiento de Pemex realiza maniobras para la recuperación del hidrocarburo, mientras que personal de ductos romperá y colocará la grapa en la ruptura Además, participan de manera coordinada los elementos de la Secretaría de Marina, y Seguridad Física de Pemex que también resguardan la zona.

Joel David Alarcón Hernández indicó que debido a la lluvia registrada la noche del mismo sábado, temen que la contaminación haya afectado el arroyo por lo que también realiza la supervisión correspondiente en el afluente.

Añadió que no ha sido necesaria la evacuación de personas de algunas viviendas cercanas ni del bachillerato Alfonso de la Madrid Vidaurreta ya que no están en periodo de clases, no obstante, la circulación vehicular permanece cerrada para evitar algún accidente, ya que la mezcla con el agua ha vuelto resbalosa la carretera.

Por Redacción Noreste