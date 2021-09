Extraño destello rojo es captado en el cielo de Oaxaca

Foto: Twitter/@Foro_TV

*La tormenta causó inundaciones y la muerte de dos personas.

Ecatepec, Estado de México.- El presidente municipal Fernando Vilchis señaló que la tormenta dejó como saldo a dos personas fallecidas, así mismo, informó que al menos 19 colonias resultaron afectadas sobre todo en la zona centro de la entidad por la bajada de agua de las zonas altas de la Sierra de Guadalupe y descartó que el canal de aguas negras se haya desbordado.

Trascendió que dichas corrientes de agua provocó que decenas de vehículos fueran arrastrados.

“Tuvimos el temor por la colonia Luis Donaldo Colosio, tuvimos el temor pero no se desbordó (el canal), nada más la parte más afectada fue la zona centro, hubo inundaciones, casas afectadas, pero no como en la zona centro incluso videos que circularon en redes… no dejó de llover hasta hace unas horas y ahora vamos a desplegarnos en todo el territorio para brindar la atención”

Fernando Vilchis