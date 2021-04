Faja de Oro apoya a Elisa Rivera Elizalde, Respaldan propuesta de fortalecer economía a través de micro empresas

Poza Rica, Ver.- 17 abril de 2021.- Habitantes del fraccionamiento Faja de Oro, de Coatzintla, manifestaron su apoyo a la candidata a la diputación federal por el V Distrito, de la coalición; “Va por México”, Elisa Rivera Elizalde. Luego de exponer su propuesta casa por casa, mencionó ser de compromiso y regresar a los municipios de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, tras el triunfo del 6 de junio.

Durante su visita a habitantes de esta parte del municipio, señaló que las propuestas de educación, salud, mejoras de servicios públicos y gestión de infraestructura, no resolvería de tajo la situación actual, precisando que es urgente la reactivación económica a través del empleo la que sacará adelante a los habitantes del distrito 05.

“Vengo a pedirles su voto con el que me llevará al Congreso. Como empresaria, no vivo de la política, pero también me cansé de falsas promesas de quienes se sirven del poder, por eso, si confían en mí y me apoyan el próximo 6 de junio en las urnas, me comprometo a pelear por las necesidades de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán en San Lázaro, desde ese lugar buscaré gestionar más impulso a la mujer, jóvenes, adultos mayores y las micro empresas”, señaló.

Además de estas propuestas se encuentran; la de dotar de Internet gratuito a la población, mejorar los servicios de salud, generar empleo y con ello lograr reactivar la economía que hoy afecta a la ciudadanía.

“Nos identificamos con tus propuestas y hoy te decimos cuenta con nosotros, te vamos a apoyar este 6 de junio con nuestro voto. Esperamos también que al ganar regreses nuevamente con nosotros, porque aquellos que pasaron una vez, jamás volvieron y algunos ni los conocen”, enfatizaron.