Falla parachute y mujer queda volando en Puerto Vallarta (Video)

El guía turístico Daniel Hitchings se encontraba de safari en la reserva de caza Thornybush, en el Parque Nacional Kruger (Sudáfrica), cuando logró filmar la impresionante hazaña de un impala, un antílope africano ágil y veloz, que logró burlar una manada de hienas y sobrevivir a una charca llena de cocodrilos e hipopótamos.

Cuando estaba a punto de llegar a la otra orilla, tras travesar la manada de hienas salvajes, el impala fue atacado por un hipopótamo. Sin embargo, el antílope logró esquivar su embestida y llegar a tierra, donde se camufló entre unos arbustos.

En declaraciones a Latest Sightings, Hitchings explica que le sorprendió mucho que el impala escapara de las hienas y que luego no fuera atrapado ni por los cocodrilos ni por los hipopótamos. “Que el impala escapara de los perros salvajes y luego no fuera derribado por los cocodrilos y esquivara el ataque de los hipopótamos fue bastante sorprendente. A veces la suerte está de tu lado y otras no. Era el día de ese impala», explica Hitchings con más detalle, quien colgar su vídeo en el canal de YouTube del Parque.

«Los animales salvajes se abalanzaron sobre él, pero el impala logró esquivarlos por el lateral, igual que un jugador de rugby», comenta Hitchings. El impala puede correr una distancia corta de hasta 88 km / h, mientras que las hienas -en peligro de extinción- corren a una velocidad constante de 72 km / h hasta que su presa finalmente se agota.