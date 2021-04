Fallece Alejandro Aguirre víctima de COVID

Tierra Blanca, Ver.- Jorge Luis Torres Arano, médico de profesión y aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Tierra Blanca por MORENA, denunció amenazas de muerte y actos anticipados de campaña de sus rivales internos.

Detalló que si decidió en su momento registrarse como pre candidato en MORENA, se debió a que suponía había una democracia plena al interior de este instituto político, pero al paso de los días, ha notado que esto no existe entre los liderazgos morenistas.

«Desafortunadamente hay muchos intereses de por medio y se han dado cosas que no se esperaban (…) ha habido campaña anticipada, como el tal Alvaro Gómez Flores, ese anda así desbaratado haciendo pre campaña, piensa que con eso la va a hacer, sí está bien, pero no en tiempo que no debe de ser», asestó el galeno.

Aclaro que los actos de pre campaña, como estipulan los reglamentos de MORENA, estaban permitidos del 1 al 16 de febrero, para sus militantes; pero el pasado 16 de marzo en la comunidad La Esperanza, se llevó a cabo un mitin donde fueron acarreados decenas de militantes, y organizado por los regidores en funciones, Juan José Ruiz Hernández y Alicia Salomón Pérez, quienes apoyan de forma directa y abierta a Alvaro Gómez Flores.

En dicho evento, se hizo barbaco, bailables y una fiesta que duró varias horas, donde hubo legisladores como invitados de honor.

«Incluso ahí con el tal Alvaro, estuvo Arturo Pereda Cárdenas, aspirante y pre candidato a la presidencia municipal, que se dicen el hijo del pueblo, así como diputados locales como es Marilú Alarcón Ricardo, y el otro Javier López Ortega, vinieron gente de otros ejidos, si van a hacer una reunión informativa, pues debe de ser nada más un pequeño grupo y a puerta cerrada», subrayó.

Las denuncias fueron hechas ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE); además se informó de una presunta amenaza de muerte, hecha por Filobonio González.

«Todo mundo lo conocemos por el tal Fili, ese Fili es muy pegado al regidor Juan José Ruiz Hernández (…) yo estaba alrededor de unos compañeros, que también son aspirante unos de ellos, y me amenazó este tipo, con mucha insistencia me marcó a mi celular, no le quería yo contestar, me dijeron mis amigos ‘contestale, y les dije que no, que esta persona anda molestando nomás’ (…) al principio me dice, oye que te voy a matar, que te vamos a hacer en cachitos, y te vamos a envolver en una bolsa negra y todo eso», relató Torres Arano.

La denuncia por amenazas de muerte fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sustentada con el audio de la llamada telefónica, motivo por el cual, desde hace unos días, el médico cuenta con resguardo de personal de la Fuerza Civil.

Por: Alejandro Ávila